Глава ФТАР Агапитов утвержден в качестве кандидата на пост первого вице-президента IWF

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) утвердила заявку россиянина Максима Агапитова в качестве претендента на пост первого вице- президента организации. Об этом сообщается на официальном сайте IWF.

Также Агапитов, который является главой Федераций тяжелой атлетики России (ФТАР), примет участие в выборах на должности вице-президента и члена исполнительного комитета IWF.

Вице-президент ФТАР Владимир Салтыков утвержден в качестве кандидата в члены технического комитета IWF. Член исполкома ФТАР Петр Полетаев претендует на вхождение в тренерско-научный комитет.

30 мая в Бангкоке состоится конгресс IWF, в рамках которого пройдут выборы руководства этой организации: президента, первого вице-президента, генерального секретаря, вице-президентов и членов исполнительного комитета. На конгрессе также будет сформирован новый состав технического, тренерско-научного и медицинского комитетов.

Согласно официальному сайту IWF, представителями России в этой международной организации на данный момент являются Александр Герасименко (первый вице-президент IWF), Александр Петров (медицинский комитет) и Давид Ригерт (тренерско-научный комитет). Также ряд россиян входит в различные комиссии IWF.