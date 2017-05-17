Отправление поезда с хоккеистами сборной России задерживается на неопределенный срок

Чешская постановочная группа представила оперу "Русалка" на Урале на языке оригиналаНовости Урала 17 мая, 16:50
Поезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в ПарижСпорт 17 мая, 16:47
"ВКонтакте" установила рекорд посещаемости среди украинцев за прошедшие суткиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:31
"Роснефть" попросит согласовать механизм выхода из соглашения по сокращению добычи нефтиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:30
Добыча российского аналога сланцевой нефти может к 2025 году достичь 10 млн тоннЭкономика и бизнес 17 мая, 16:29
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играхАрмия и ОПК 17 мая, 16:26
СМИ: имитирующий WannaCry вирус заразил 200 тыс. компьютеровМеждународная панорама 17 мая, 16:24
НМТП в январе-апреле возглавил рейтинг грузовых терминалов России с оборотом 26 млн тоннТранспорт 17 мая, 16:11
Тренер Маццарри покинет ФК "Уотфорд", который может возглавить СлуцкийСпорт 17 мая, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Отправление поезда, на котором сборная России по хоккею должна выехать на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Чехии из Кельна в Париж, задерживается на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщили сотрудники вокзала.
Ранее работник станции сообщил ТАСС, что поезд ремонтируют. По расписанию состав должен был отправиться в Париж в 13:42 мск, но его отправка была отложена сначала на 90 минут, а затем - на неопределенный срок. Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что задержка поезда не повлияет на распорядок сборной России.
Предполагается, что поезд отправится в 16:25 мск.
Россияне во вторник в Кельне уступили команде США в заключительном матче предварительного этапа и заняли второе место в группе А. Поскольку немцы обыграли команду Латвии и заняли четвертое место, россияне сыграют свой матч в плей- офф в столице Франции.
Матч россиян с чехами пройдет 18 мая, начало в 17:15 мск.