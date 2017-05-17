Федун: матч с "Тереком" стал для "Спартака" лучшим в сезоне

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МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Матч 29-го тура чемпионата России по футболу с "Тереком" для московского "Спартака" стал лучшим в сезоне-2016/17. Об этом журналистам заявил владелец столичного клуба Леонид Федун.
Игра состоялась в среду в Москве и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:0. После матча пройдет награждение "Спартака" кубком победителя чемпионата России-2016/17.
"В присутствии 44 тысяч наших болельщиков ребята не имели права сыграть плохо. И они провели лучший матч в сезоне", - сказал Федун.
"Мы счастливы. Счастлива вся страна. Мы чемпионы", - воскликнул владелец "Спартака".
"Я очень рад за наш клуб, за его президента (Леонида Федуна). В чем мой секрет? Моя команда", - сказал, в свою очередь, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.
"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее это удавалось красно-белым в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.