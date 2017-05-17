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Федун: матч с "Тереком" стал для "Спартака" лучшим в сезоне

Спорт
17 мая, 21:59 дата обновления: 17 мая, 22:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Игра завершилась победой "Спартака" со счетом 3:0

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Леонид Федун

Леонид Федун

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Матч 29-го тура чемпионата России по футболу с "Тереком" для московского "Спартака" стал лучшим в сезоне-2016/17. Об этом журналистам заявил владелец столичного клуба Леонид Федун.

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© Станислав Красильников/ТАСС

Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России

Игра состоялась в среду в Москве и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:0. После матча пройдет награждение "Спартака" кубком победителя чемпионата России-2016/17.

"В присутствии 44 тысяч наших болельщиков ребята не имели права сыграть плохо. И они провели лучший матч в сезоне", - сказал Федун.

"Мы счастливы. Счастлива вся страна. Мы чемпионы", - воскликнул владелец "Спартака".

"Я очень рад за наш клуб, за его президента (Леонида Федуна). В чем мой секрет? Моя команда", - сказал, в свою очередь, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее это удавалось красно-белым в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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