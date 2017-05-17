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"Спартак" открыл болельщикам доступ на поле после матча РФПЛ с "Тереком"

Спорт
17 мая, 21:23 дата обновления: 17 мая, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

В заключительном домашнем матче сезона "Спартак" обыграл "Терек" со счетом 3:0

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" после матча с "Тереком" (3:0) открыл болельщикам нижних секторов трибун B и D, а также верхних секторов всех трибун "Открытие-Арены" доступ на поле для совместного празднования чемпионства команды, передает корр. ТАСС с места событий.

МЫ ЧЕМПИОНЫ! ⚪️ #мычемпионы#Спартак#fcsm

Публикация от Margarita Lyskova (@margarita_lys)

Заключительный домашний матч чемпионата России для "Спартака" прошел в среду в Москве.

Болельщики ринулись на поле сразу после того, как прозвучал свисток об окончании матча. Буквально за несколько минут они сломали перекладину ворот у трибуны В и порвали сетку, куски которой оставили себе в качестве сувениров, всего на поле "Открытие-Арены" оказалось несколько тысяч поклонников "Спартака". На матче, согласно официальным данным, присутствовали 43 602 человека. Фанаты обнимали футболистов команды, кого-то даже целовали, один из болельщиков зажег петарду.

"Спартак" досрочно стал чемпионом 7 мая, после того, как "Зенит" в Санкт-Петербурге уступил "Тереку". Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз. Ранее это удавалось "Спартаку" в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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