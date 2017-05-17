"Спартак" установил рекорд РФПЛ по количеству домашних побед за сезон

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" побил рекорд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по количеству домашних побед в сезоне (при проведении чемпионата в 30 туров). В среду красно-белые в матче 29-го тура обыграли на своем поле грозненский "Терек" со счетом 3:0.

Эта победа стала 14-й домашней для московского клуба в текущем сезоне чемпионата России. "Спартак" потерял очки дома только в одном матче, проиграв 25 сентября "Уфе" со счетом 0:1.

Красно-белые побили свой собственный рекорд по домашним победам (30 туров в сезоне), установленный в 1994 году. Такого же результата добивался ЦСКА в свой чемпионский сезон-2013/14.

"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как "Зенит" 7 мая потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1).