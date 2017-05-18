Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по гребному слалому

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по гребному слалому во главе с Жан-Ивом Шётаном назвал состав команды, который выступит на чемпионате Европы, трех этапах Кубка мира и первенствах Европы и мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России (ФГСР).
В соревнованиях байдарок-одиночек среди мужчин от сборной России на чемпионате выступят финалист Олимпиады в Рио-де-Жанейро Павель Эйгель, Сергей Маймистов и Максим Шабанов. В гребном слаломе на каноэ-одиночках страну представят Кирилл Сеткин, Николай Шклярук, Анвар Клевлеев. В соревнованиях каноэ-двоек на ЧЕ поедут Шклярук и Игорь Михайлов, Дмитрий Азанов и Егор Говер, Вадим Войналович и Алексей Попов.
В соревнованиях байдарок-одиночек среди женщин на турнире выступят участница ОИ-2016 Марта Харитонова, Екатерина Перова и Александра Перова. Алсу Миназова, Зульфия Сабитова и Полина Мухгалеева представят сборную в соревнованиях каноэ-одиночек.
Чемпионат Европы пройдет в Словении с 1 по 6 июня.