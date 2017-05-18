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Тренер: статус фаворита не помешает канадским хоккеистам в матче ЧМ с немцами

Спорт
18 мая, 14:49 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В четверг сборная Канады проведет в Кельне четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Германии

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Джон Купер

Джон Купер

© EPA/SALVATORE DI NOLFI

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Статус фаворита не помешает сборной Канады в четвертьфинальной игре чемпионата мира по хоккею против команды Германии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер канадской команды Джон Купер.

В четверг сборная Канады проведет в Кельне четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Германии (начало - 21:15 мск).

"(Кэлвин) Пикар будет играть в воротах нашей сборной против команды Германии. Я доволен, как наша сборная провела два последних матча. У немцев отличная команда, их усилил (Леон) Драйзайтль. Мы ждем тяжелого матча", - сказал Купер.

"Да, мы фавориты, но нам это не помешает. Мы серьезно готовимся к этой игре. На стороне немцев болельщики, которые будут гнать команду вперед. Будет важно справиться с их давлением", - добавил канадский специалист.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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