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Юрьев сменил Мяуса на посту главного тренера сборной России по хоккею с мячом

Спорт
18 мая, 18:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Исполком Федерации хоккея с мячом России в четверг принял отставку Сергея Мяуса

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Сергей Мяус

Сергей Мяус

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер хабаровского "СКА-Нефтяника" Михаил Юрьев возглавил сборную России по хоккею с мячом. Об этом ТАСС сообщил бывший главный тренер национальной команды Сергей Мяус.

Исполком Федерации хоккея с мячом России в четверг принял отставку Мяуса.

"Я попросил отставку, потому что хочу сосредоточиться на работе в аппарате федерации. Была предложена кандидатура Юрьева, он возглавит команду", - сказал Мяус.

На чемпионате мира 2017 года мужская сборная России проиграла команде Швеции в финале со счетом 6:10 и заняла второе место.

Юрьев уже возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год и дважды выигрывал чемпионат мира (2013, 2014). В феврале 2015 года специалист был освобожден со своего поста в целях "обновления команды", его сменил Мяус. В прошедшем сезоне Юрьев привел "СКА-Нефтяник" к золоту чемпионата России. 

Юрьев также работал тренером в "Кузбассе", "Сибсельмаше" и "Уральском трубнике". В качестве игрока он становился чемпионом России, а также победителем молодежного чемпионата мира и чемпионата мира среди юниоров.

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