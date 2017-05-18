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WADA планирует открыть лабораторию в Кении и восстановить работу лаборатории в ЮАР

Спорт
18 мая, 19:10 UTC+3 МОНРЕАЛЬ Олег Кошелев, Даниил Студнев

В мае прошлого года WADA приостановило работу антидопинговой лаборатории в Блумфонтейне

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует открыть лабораторию в Кении, а также в ближайшее время восстановить работу лаборатории в Блумфонтейне (ЮАР). Об этом во время выступления на совете учредителей WADA заявил директор организации по науке Оливье Рабин.

"Есть проект по развертыванию лаборатории в Кении, работа уже идет", - сказал он. "Кроме того, в Блумфонтейне скоро будет восстановлена работа нашей лаборатории. Есть ряд проблем, которые задерживают этот процесс", - добавил Рабин.

В мае прошлого года WADA приостановило работу антидопинговой лаборатории в Блумфонтейне. С этого момента лаборатории в ЮАР было запрещено проводить любую деятельность, связанную с анализами мочи и крови спортсменов. Для восстановления лаборатория в Блумфонтейне должна предпринять меры по исправлению несоответствий, выявленных в ходе проверки качества работы.

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