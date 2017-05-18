Сборная России по хоккею поедет в Кельн на полуфинал ЧМ на поезде

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ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею отправится на полуфинальный матч чемпионата мира, который пройдет в Кельне, в пятницу на поезде. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале и вышла в следующую стадию турнира. Матч проходил в Париже. В полуфинале сборная России может встретиться с командой Канады, которая позже в четверг сыграет в своем четвертьфинальном матче со сборной Германии.
"По плану мы отправимся на поезде в Кельн завтра, - сказал Ротенберг. - Мы победили за счет дисциплины, играли друг за друга. Команда выглядела единым целым, все трудности, которые были, мы преодолели, это сплотило команду".
Групповой этап сборная России провела в Кельне, на четвертьфинальный матч в Париж она также приехала на поезде.
Полуфинал чемпионата мира пройдет 20 мая.
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