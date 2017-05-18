Фазель: матч сборных России и Канады по хоккею на ЧМ будет фантастическим

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады будет фантастическим. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

В четверг сборная Россия со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале подопечные Олега Знарка встретятся с победителем встречи Канада - Германия.

"Россия отлично провела матч против чехов. Будет интересно увидеть их в игре против канадцев. Это будет фантастический матч", - сказал Фазель.

В другом полуфинале команда Финляндии неожиданно оказалась сильнее сборной США (2:0). "Сегодня я увидел другую команду Финляндии, которая играла гораздо лучше, чем на групповом этапе. Сборная США смотрелась разобранной, уставшей", - считает глава ИИХФ.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая Кельне и Париже.