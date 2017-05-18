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Около 60 сообщений поступило в WADA по программе поддержки информаторов

Спорт
18 мая, 21:20 UTC+3 МОНРЕАЛЬ Олег Кошелев, Даниил Студнев

Большинство сообщений было связано со случаями допинга и коррупции

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило порядка 60 сообщений от информаторов в рамках программы поддержки "Speak Up!". Об этом на совете учредителей организации сообщил директор программы Гюнтер Янгер.

По его словам, большинство сообщений было связано со случаями допинга и коррупции.

Программа "Speak Up!" была запущена WADA в марте. С помощью приложения, которое доступно для скачивания пользователями мобильных устройств с операционными системами IOS и Android, любой спортсмен или другой человек может сообщать о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил.

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