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Представители ОКР, ПКР и Минспорта не смогут возглавлять набсовет РУСАДА

Спорт
18 мая, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Ранее стало известно, что Елена Исинбаева покинет пост председателя наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая

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РУСАДА

РУСАДА

© Александр Щербак/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Представители Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и Министерства спорта не смогут возглавлять наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за потенциального возникновения конфликта интересов. Об этом ТАСС заявил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Ранее стало известно, что Елена Исинбаева покинет пост председателя наблюдательного совета РУСАДА до 31 мая. Об этом было объявлено в четверг на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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"Смена руководства наблюдательного совета РУСАДА обсуждалась и до сегодняшнего заседания. Но проблема заключалась не в самой Елене Исинбаевой. Просто существовал конфликт интересов, который отметил комитет по соответствию (Исинбаева была выдвинута на эту должность ОКР - прим. ТАСС)", - сказал Хрычиков.

"Но кого бы не предложил ОКР, этот человек не может быть председателем или вице-председателем наблюдательного совета РУСАДА. Это касается также выдвиженцев ПКР и Минспорта", - добавил собеседник агентства.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. 9 марта Исинбаева, которая является членом совета от Олимпийского комитета России, стала его председателем.

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