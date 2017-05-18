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РУСАДА может получить право проводить допинг-тестирование до полного восстановления

Спорт
18 мая, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В Монреале прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет проводить допинг-тестирование, не дожидаясь решения о полном восстановлении агентства, если все четыре условия Всемирного антидопингового агентства (WADA) будут выполнены полностью. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

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В четверг в Монреале прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В нем упомянуты четыре пункта дорожной карты, которые не реализованы полностью.

"Соблюдение политики о конфликте интересов и принятие изменений в устав РУСАДА о формировании наблюдательного совета и выборах председателя и вице-председателя - вот два первых условия, которые надо выполнить. Третий и четвертый пункты - доступ в закрытые города и доступ к пробам крови для биопаспортов в московской лаборатории - практически решены. Как только все четыре условия будут выполнены, соответствующие документы будут отправлены в комитет WADA по соответствию. Как только этот комитет говорит, что все хорошо, то сразу будет разрешено РУСАДА проводить допинг- тестирование", - пояснил Хрычиков.

"Как вы знаете, лаборатория была арестована Следственным комитетом России как место преступления. Лаборатория сейчас может проводить только анализ проб крови с разрешения WADA. Но допуска к этим допинг-пробам из-за ареста лаборатории WADA международные федерации не имели. Сейчас этот вопрос уже решен, то есть одно из условий по сути выполнено", - сказал член наблюдательного совета.

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"И еще одно условие - доступ в закрытые города. С половиной городов вопрос решен. Сейчас решаются вопросы с оставшимися городами. Будет выделено 12 пропусков для доступа в закрытые города", - добавил он.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

Следующий совет учредителей WADA состоится в ноябре 2017 года.

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