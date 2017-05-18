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Лалович: РУСАДА имеет хорошие шансы до конца года восстановить членство в WADA

Спорт
18 мая, 23:38 UTC+3 МОНРЕАЛЬ Олег Кошелев, Даниил Студнев

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА

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Ненад Лалович

Ненад Лалович

© Scott Halleran/Getty Images

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) имеет хорошие шансы на восстановление членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) до конца года. Такое мнение ТАСС высказал член совета учредителей WADA Ненад Лалович.

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА. Однако были названы четыре пункта, которые РУСАДА предстоит доработать для полного восстановления. Они подразумевают доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя (на данный момент набсовет возглавляет Елена Исинбаева, ее заместителем является управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев - прим. ТАСС).

"Это было хорошее решение для России, даже превзошло ожидания многих (членов совета учредителей WADA), - заявил Лалович. - Думаю, что до конца года у РУСАДА хорошие шансы восстановить членство в WADA".

Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

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