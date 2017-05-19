Мутко рассчитывает, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет полностью восстановлено к ноябрю 2017 года. Об этом он рассказал ТАСС.

В Монреале в четверг прошел совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить ряд условий.

"Сейчас у РУСАДА есть возможность получить право на забор допинг-проб. И затем, в ноябре, получить полное восстановление. Вся дорожная карта реализовывается", - сказал Мутко.

"WADA приняло нормальное, ожидаемое решение, - продолжил вице-премьер. - Совет учредителей WADA увидел, что Россия открыта к диалогу и делает все, чтобы создать сильную антидопинговую организацию. В течение полутора лет на нашей территории работает Британское антидопинговое агентство (UKAD). Видно, что нет никаких (допинговых) программ, никаких очагов допинга, о которых кто-то нам все время пытается сказать".

"Такая страна, как Россия, с таким интеллектом, размерами, отношением к спорту нуждается в сильной антидопинговой организации, и мы полны решимости сделать это. Что касается гендиректора РУСАДА, то объявлен конкурс, комиссия создана. Надеюсь, что в ближайшее время все будет сделано, что наблюдательный совет пройдет в мае", - добавил Мутко.

Одним из невыполненных критериев WADA назвало тот факт, что Елена Исинбаева, выдвинутая в наблюдательный совет РУСАДА от Олимпийского комитета России, стала его председателем. "Исинбаева - выдающаяся спортсменка, член Международного олимпийского комитета, к ней нет и не может быть вопросов. Вопрос в критериях. Надеюсь, что в будущем это все будет в нормативных документах WADA закреплено и будет одинаковым для всех", - сказал вице-премьер.