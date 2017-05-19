Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко рассчитывает, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю

Спорт
19 мая, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что вся дорожная карта по восстановлению РУСАДА реализовывается

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет полностью восстановлено к ноябрю 2017 года. Об этом он рассказал ТАСС.

В Монреале в четверг прошел совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить ряд условий.

"Сейчас у РУСАДА есть возможность получить право на забор допинг-проб. И затем, в ноябре, получить полное восстановление. Вся дорожная карта реализовывается", - сказал Мутко.

"WADA приняло нормальное, ожидаемое решение, - продолжил вице-премьер. - Совет учредителей WADA увидел, что Россия открыта к диалогу и делает все, чтобы создать сильную антидопинговую организацию. В течение полутора лет на нашей территории работает Британское антидопинговое агентство (UKAD). Видно, что нет никаких (допинговых) программ, никаких очагов допинга, о которых кто-то нам все время пытается сказать".

"Такая страна, как Россия, с таким интеллектом, размерами, отношением к спорту нуждается в сильной антидопинговой организации, и мы полны решимости сделать это. Что касается гендиректора РУСАДА, то объявлен конкурс, комиссия создана. Надеюсь, что в ближайшее время все будет сделано, что наблюдательный совет пройдет в мае", - добавил Мутко.

Одним из невыполненных критериев WADA назвало тот факт, что Елена Исинбаева, выдвинутая в наблюдательный совет РУСАДА от Олимпийского комитета России, стала его председателем. "Исинбаева - выдающаяся спортсменка, член Международного олимпийского комитета, к ней нет и не может быть вопросов. Вопрос в критериях. Надеюсь, что в будущем это все будет в нормативных документах WADA закреплено и будет одинаковым для всех", - сказал вице-премьер.

Смотрите также

Риди: ситуация с РУСАДА не должна повлиять на участие россиян в Олимпиаде 2018 года

Отстранение Исинбаевой от РУСАДА было согласовано с российской стороной

Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
2
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
3
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
4
Истребители КНР сопровождали самолет США, предназначенный для забора проб в атмосфере
5
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама