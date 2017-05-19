Третьяк: расширение числа команд на ЧМ позитивно отразится на развитии женского хоккея

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Увеличение количества команд в высшем дивизионе чемпионата мира позитивно отразится на развитии женского хоккея. Об этом журналистам рассказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В пятницу конгресс IIHF в Кельне принял решение об увеличении количества команд в элите женского чемпионата мира до 10 сборных с 2018 года. В настоящий момент на чемпионате мира восемь команд разделены на две группы по четыре команды в каждой.
"Чем больше команд, тем будет лучше, поскольку одни и те же сборные, по сути, играют. Это повлияет на развитие женского хоккея", - сказал Третьяк.
На чемпионате мира - 2017 сборная России дошла до четвертьфинала, победительницей стала команда США, второе место заняли канадки, третье - хоккеистки Финляндии.