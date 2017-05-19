Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин наградил сотрудников ОКР за успехи в подготовке к Олимпиаде-2016

Спорт
19 мая, 16:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Всего почетными грамотами и благодарностями президента награжден 31 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил за успехи в подготовке к Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро сотрудников Олимпийского комитета России (ОКР) и медицинских работников, в том числе из структур Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), принимавших участие в подготовке спортсменов. Соответствующее распоряжение подписано в пятницу и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всего почетными грамотами и благодарностями президента награжден 31 человек "за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро".

В числе награжденных главный тренер сборной РФ по боксу на Играх-2016 Александр Лебзяк, главный тренер команды по водному поло Александр Гайдуков, получившие благодарность президента, а также тренер по вольной борьбе Анатолий Маргиев, награжденный почетной грамотой президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор три дома для переселения
4
Путин назначил Михаила Гальперина уполномоченным РФ при ЕСПЧ
5
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
Темы дня
Загрузка...
Реклама