Путин наградил сотрудников ОКР за успехи в подготовке к Олимпиаде-2016

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил за успехи в подготовке к Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро сотрудников Олимпийского комитета России (ОКР) и медицинских работников, в том числе из структур Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), принимавших участие в подготовке спортсменов. Соответствующее распоряжение подписано в пятницу и опубликовано на официальном портале правовой информации.
Всего почетными грамотами и благодарностями президента награжден 31 человек "за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро".
В числе награжденных главный тренер сборной РФ по боксу на Играх-2016 Александр Лебзяк, главный тренер команды по водному поло Александр Гайдуков, получившие благодарность президента, а также тренер по вольной борьбе Анатолий Маргиев, награжденный почетной грамотой президента.