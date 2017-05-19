Путин наградил сотрудников ОКР за успехи в подготовке к Олимпиаде-2016

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил за успехи в подготовке к Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро сотрудников Олимпийского комитета России (ОКР) и медицинских работников, в том числе из структур Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), принимавших участие в подготовке спортсменов. Соответствующее распоряжение подписано в пятницу и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Всего почетными грамотами и благодарностями президента награжден 31 человек "за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро".

В числе награжденных главный тренер сборной РФ по боксу на Играх-2016 Александр Лебзяк, главный тренер команды по водному поло Александр Гайдуков, получившие благодарность президента, а также тренер по вольной борьбе Анатолий Маргиев, награжденный почетной грамотой президента.