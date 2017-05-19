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Россияне завоевали пять золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо

Спорт
19 мая, 20:45 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, мая. /ТАСС

Турнир проходит в Минске, также на счету российских спортсменов две серебряные и две бронзовые награды

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МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали девять медалей - пять золотых, две серебряные и две бронзовые - в первый день чемпионата Европы по самбо. Турнир проходит в Минске.

В соревнованиях у женщин первое место заняла Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг), вторыми стали Арина Пчелинцева (до 60) и Ирина Алексеева (до 72). В боевом самбо золотые медали завоевали Курбан Магамедов (до 57), Ованес Абгарян (до 74) и Михаил Мохнаткин (до 100). В спортивном самбо у мужчин золото на счету Михаила Полянскова (до 90), бронзовые награды в активе Алексея Клюкина (до 52) и Рамеда Гукева (до 68).

Турнир завершится 21 мая.

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