Роналдиньо считает, что финал ЧМ-2018 Россия - Бразилия был бы красивым зрелищем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубовская/. Финал чемпионата мира по футболу между сборными России и Бразилии был бы интересным и красивым зрелищем. Такое мнение в беседе с журналистами высказал известный бразильский футболист Роналдиньо.

На вопрос, реально ли, на его взгляд, что в финале чемпионата мира по футболу 2018 года встретятся команды России и Бразилии, Роналдиньо ответил: "Все возможно. Я считаю, это было бы здорово и очень красиво".

Сборная Бразилии стала первой командой, вышедшей в финальную стадию чемпионата мира - 2018 по результатам квалификации.

"Я очень не люблю говорить о фаворитах и вообще такое понятие, как фаворит, не люблю. Бразилия уже была фаворитом на чемпионате мира 2006 года, и для нее тот турнир, к сожалению, сложился совсем не так, как все ожидали (бразильцы проиграли французам в четвертьфинале - прим. ТАСС). У каждой команды есть возможность проявить себя, и Бразилия будет делать все от нее зависящее, чтобы сыграть должным образом", - сказал Роналдиньо.

Сборная Бразилии заняла четвертое место на чемпионате мира 2014 года, в полуфинале со счетом 1:7 проиграв команде Германии. На вопрос, намного ли нынешняя бразильская сборная сильнее той, Роналдиньо ответил: "В Бразилии всегда были хорошие игроки - что сейчас, что в 2014 году. Конечно, тогда наша команда потерпела очень досадное поражение, но затем были золото Олимпиады, удачный отборочный турнир чемпионата мира".

"Помогла и смена главного тренера. Сейчас наша команда очень хорошо подготовлена, я думаю, на чемпионат мира она приедет в отличной форме", - добавил Роналдиньо, выступавший за сборную Бразилии с 1999 по 2008 годы.

О Роналдиньо

Роналдиньо в составе сборной Бразилии в 2002 году выиграл чемпионат мира, а в 2005-м - Кубок конфедераций. Также он является победителем Кубка Америки - 1999. Всего за бразильскую сборную Роналдиньо провел 96 матчей, забив 33 гола.

В Европе он выступал за французский ПСЖ (с 2001 по 2003 годы), испанскую "Барселону" (2003 - 2008), итальянский "Милан" (2008 - 2011). Роналдиньо с "Барселоной" дважды выиграл чемпионат Испании (2004/05, 2005/06), Лигу чемпионов (2005/06), Суперкубок Испании (2005, 2006), с "Миланом" стал победителем чемпионата Италии сезона-2010/11.

Роналдиньо в 2005 году стал лауреатом приза "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту, играющему в Европе. Он дважды признавался Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком года (2004 , 2005).