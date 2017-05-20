Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роналдиньо считает, что финал ЧМ-2018 Россия - Бразилия был бы красивым зрелищем

Спорт
20 мая, 0:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Виктория Дубовская

Сборная Бразилии стала первой командой, вышедшей в финальную стадию чемпионата мира - 2018 по результатам квалификации

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубовская/. Финал чемпионата мира по футболу между сборными России и Бразилии был бы интересным и красивым зрелищем. Такое мнение в беседе с журналистами высказал известный бразильский футболист Роналдиньо.

Смотрите также
Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес

Роналдиньо надеется, что Фернандес будет успешно выступать за сборную России

На вопрос, реально ли, на его взгляд, что в финале чемпионата мира по футболу 2018 года встретятся команды России и Бразилии, Роналдиньо ответил: "Все возможно. Я считаю, это было бы здорово и очень красиво".

Сборная Бразилии стала первой командой, вышедшей в финальную стадию чемпионата мира - 2018 по результатам квалификации.

"Я очень не люблю говорить о фаворитах и вообще такое понятие, как фаворит, не люблю. Бразилия уже была фаворитом на чемпионате мира 2006 года, и для нее тот турнир, к сожалению, сложился совсем не так, как все ожидали (бразильцы проиграли французам в четвертьфинале - прим. ТАСС). У каждой команды есть возможность проявить себя, и Бразилия будет делать все от нее зависящее, чтобы сыграть должным образом", - сказал Роналдиньо.

Сборная Бразилии заняла четвертое место на чемпионате мира 2014 года, в полуфинале со счетом 1:7 проиграв команде Германии. На вопрос, намного ли нынешняя бразильская сборная сильнее той, Роналдиньо ответил: "В Бразилии всегда были хорошие игроки - что сейчас, что в 2014 году. Конечно, тогда наша команда потерпела очень досадное поражение, но затем были золото Олимпиады, удачный отборочный турнир чемпионата мира".

"Помогла и смена главного тренера. Сейчас наша команда очень хорошо подготовлена, я думаю, на чемпионат мира она приедет в отличной форме", - добавил Роналдиньо, выступавший за сборную Бразилии с 1999 по 2008 годы.

Смотрите также
Бразильский футболист, чемпион мира по футболу 2002 года Роналдиньо (на первом плане) на церемонии открытия Парка Кубка конфедераций - 2017 для болельщиков на площади перед стадионом "Центральный" в Казани

Футболист Роналдиньо сыграет против Малафеева в петербургском Парке Кубка конфедераций

О Роналдиньо

Роналдиньо в составе сборной Бразилии в 2002 году выиграл чемпионат мира, а в 2005-м - Кубок конфедераций. Также он является победителем Кубка Америки - 1999. Всего за бразильскую сборную Роналдиньо провел 96 матчей, забив 33 гола.

В Европе он выступал за французский ПСЖ (с 2001 по 2003 годы), испанскую "Барселону" (2003 - 2008), итальянский "Милан" (2008 - 2011). Роналдиньо с "Барселоной" дважды выиграл чемпионат Испании (2004/05, 2005/06), Лигу чемпионов (2005/06), Суперкубок Испании (2005, 2006), с "Миланом" стал победителем чемпионата Италии сезона-2010/11.

Роналдиньо в 2005 году стал лауреатом приза "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту, играющему в Европе. Он дважды признавался Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком года (2004 , 2005).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
2
Совбез РФ назвал новый американский удар по сирийской территории нелегитимным
3
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
4
"Мегафон" полностью восстановил связь в Москве
5
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
6
Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама