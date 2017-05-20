Порядка 11,5 тысячи билетов продано на матч ЧМ по хоккею Канада - Россия

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КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Около 11,5 тысячи билетов продано на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею Канада - Россия. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.
Кельнская "Ланксесс-Арена", которая принимает матчи турнира, вмещает 18,5 тысячи зрителей.
"Около 11,5 тысячи билетов уже продано на матч Канада - Россия. Билеты на этот матч есть еще в продаже в кассах арены", - сообщили в оргкомитете.
Матч Канада - Россия пройдет 20 мая и начнется в 16:15 мск.