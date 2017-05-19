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Купер: сборная Канады не думает о плохом сценарии в полуфинале ЧМ по хоккею с россиянами

Спорт
19 мая, 18:32 дата обновления: 19 мая, 18:40 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Наставник канадской команды отметил высокое индивидуальное мастерство ряда российских хоккеистов

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Джон Купер

Джон Купер

© EPA/SALVATORE DI NOLFI

КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной Канады не думают о том, что полуфинальный матч чемпионата мира против команды России может пройти по плохому для них сценарию. Такое мнение журналистам высказал главный тренер канадской сборной Джон Купер.

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Встреча Россия - Канада пройдет 20 мая в Кельне (начало - 16:15 мск).

"Ребята готовятся, с каждым днем они действуют лучше. Мы не будем думать о плохом для нас сценарии, просто будем получать удовольствие игры. Нам никогда не хочется проигрывать, но поражения дают определенные уроки", - считает Купер.

"Мы не собираемся менять наш план на игру, - продолжил специалист. - Мои парни верят в то, что делают. Россияне здорово играют в большинстве и меньшинстве, он хороши в единоборствах".

Феноменальные Кучеров и Панарин

Наставник канадской команды отметил высокое индивидуальное мастерство ряда российских хоккеистов. "У сборной России много индивидуально сильных игроков с уникальными способностями. Например, Никита Кучеров, который играет в "Тампе". Он феноменален, то же самое могу сказать и про Артемия Панарина. Надеюсь, нам удастся их сдержать", - добавил Купер.

Также специалист отметил игру форварда Никиты Гусева. На нынешнем турнире в 8 матчах он набрал 10 очков (4 гола + 6 передач). Гусев в 2012 году был задрафтован "Тампой", которую в настоящее время тренирует Купер.

"Я видел немного игр с его участием, но наслышан о нем. Смотрю на его статистику и удивляюсь, как он прибавляет с каждым годом. Помню его еще по лагерю новичков, только я тогда еще не тренировал "Тампу", - сказал специалист.

"По разговорам с русскими хоккеистами знаю, что он вырос в очень сильного игрока. На этом чемпионате он тоже действует превосходно", - добавил Купер.Во втором полуфинальном матче сыграют сборные Финляндии и Швеции (начало - 20:15 мск). Матч за третье место (17:15) и финал (21:45) пройдут 21 мая в Кельне.

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