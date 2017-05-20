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Семен Шапиро избран председателем Федерации хоккея Белоруссии

Спорт
20 мая, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике игру сборной страны на чемпионате мира по хоккею

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Семен Шапиро сменил Игоря Рачковского на посту председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение уйти в отставку Рачковский озвучил на конференции ФХБ. Позднее Шапиро был избран на пост председателя организации большинством голосов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике игру сборной страны на чемпионате мира по хоккею, где команда заняла предпоследнее (седьмое) место в группе В и не пробилась в плей-офф.

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