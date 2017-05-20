Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол", "Спартак-Нальчик" и "Нефтехимик" вылетели из ФНЛ

Спорт
20 мая, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

В ПФЛ отправились команды, которые по итогам сезона заняли места с 16-го по 20-е

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Луча-Энергии"

Болельщики "Луча-Энергии"

© Владимир Саяпин/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Владивостокский "Луч-Энергия", саранская "Мордовия", саратовский "Сокол", "Спартак- Нальчик" и нижнекамский "Нефтехимик" покинули Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и следующий сезон начнут в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

В ПФЛ отправились команды, которые по итогам сезона заняли места с 16-го по 20-е.

В заключительном туре ФНЛ новосибирская "Сибирь" обыграла московский "Спартак-2" со счетом 2:1 и набрала 42 очка. Столько же баллов в активе у "Луча-Энергии" и калининградской "Балтики", однако по дополнительным показателям ниже оказался "Луч-Энергия".

"Мордовия" сыграла вничью с "Лучом-Энергией" (1:1) и, набрав 40 очков, заняла 17-е место. "Сокол" потерпел крупное поражение от санкт-петербургского "Зенита-2" (0:3) и стал 18-м (39 очков).

"Спартак-Нальчик" уступил "Кубани" (1:3) и с 38 очками финишировал 19-м. "Нефтехимик", ставший последним, проиграл красноярскому "Енисею" (0:2) и набрал в итоге 27 очков.

Места вылетевших из ФНЛ команд займут победители каждой из пяти зон ПФЛ - "Запад", "Юг", "Центр", "Урал-Приволжье" и "Восток".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
3
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
4
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
5
"Мегафон" компенсирует потери абонентам, пострадавшим от сбоя связи
6
Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены
7
Археологи обнаружили на севере КНР наскальные обозначения планет возрастом 2 тыс. лет
Темы дня
Загрузка...
Реклама