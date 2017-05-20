"Луч-Энергия", "Мордовия", "Сокол", "Спартак-Нальчик" и "Нефтехимик" вылетели из ФНЛ

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Владивостокский "Луч-Энергия", саранская "Мордовия", саратовский "Сокол", "Спартак- Нальчик" и нижнекамский "Нефтехимик" покинули Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и следующий сезон начнут в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
В ПФЛ отправились команды, которые по итогам сезона заняли места с 16-го по 20-е.
В заключительном туре ФНЛ новосибирская "Сибирь" обыграла московский "Спартак-2" со счетом 2:1 и набрала 42 очка. Столько же баллов в активе у "Луча-Энергии" и калининградской "Балтики", однако по дополнительным показателям ниже оказался "Луч-Энергия".
"Мордовия" сыграла вничью с "Лучом-Энергией" (1:1) и, набрав 40 очков, заняла 17-е место. "Сокол" потерпел крупное поражение от санкт-петербургского "Зенита-2" (0:3) и стал 18-м (39 очков).
"Спартак-Нальчик" уступил "Кубани" (1:3) и с 38 очками финишировал 19-м. "Нефтехимик", ставший последним, проиграл красноярскому "Енисею" (0:2) и набрал в итоге 27 очков.
Места вылетевших из ФНЛ команд займут победители каждой из пяти зон ПФЛ - "Запад", "Юг", "Центр", "Урал-Приволжье" и "Восток".