Оргкомитет ЧМ-2018 рекомендует посетить Владимир гостям ЧМ-2018

ВЛАДИМИР, 20 мая. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года считает Владимир одним из наиболее интересных и предпочтительных для посещения в перерыве между матчами турнира. Об этом заявила статс-секретарь - замминистра спорта РФ Наталья Паршикова в ходе V Владимирского межрегионального экономического форума.

"Виталий Мутко как председатель оргкомитета сказал о том, что действительно рассматривает Владимир как центр культурного посещения чемпионата мира по футболу, который будет в следующем году. Каждый турнир предусматривает площади, на которых идут экспозиции того, что мы предлагаем посмотреть зрителям", - отметила Паршикова.

"(Владимир) - первое, что займет самое большое место (в экспозиции) для <...> посещения, для знакомства у зрителей, которые уже находятся в Москве или Санкт-Петербурге между матчами, они смогут проехать всегда до Владимира", - добавила Паршикова.

По словам замминистра, путешествие во Владимир позволит не только иностранцам, но, в первую очередь, россиянам лучше узнать свою страну и познакомиться с богатым культурно-историческим наследием Владимирской области.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся в пятницу во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого проходит тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.