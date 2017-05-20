Оргкомитет ЧМ-2018 рекомендует посетить Владимир гостям ЧМ-2018

Василевский, Панарин и Белов стали лучшими игроками в сборной России по хоккею на ЧМСпорт 20 мая, 19:04
Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧСпорт 20 мая, 18:58
Святая вода и ихрам в подарок: в древнем Болгаре отпраздновали день принятия исламаОбщество 20 мая, 18:55
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккеюСпорт 20 мая, 18:42
FIDE пока не рассматривает вариант проведения матча за мировую шахматную корону в МосквеСпорт 20 мая, 18:22
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканецПроисшествия 20 мая, 18:17
Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 20 мая, 18:17
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать головуМеждународная панорама 20 мая, 18:06
Россия подала иск в ВТО в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциямиЭкономика и бизнес 20 мая, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 20 мая. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года считает Владимир одним из наиболее интересных и предпочтительных для посещения в перерыве между матчами турнира. Об этом заявила статс-секретарь - замминистра спорта РФ Наталья Паршикова в ходе V Владимирского межрегионального экономического форума.
"Виталий Мутко как председатель оргкомитета сказал о том, что действительно рассматривает Владимир как центр культурного посещения чемпионата мира по футболу, который будет в следующем году. Каждый турнир предусматривает площади, на которых идут экспозиции того, что мы предлагаем посмотреть зрителям", - отметила Паршикова.
"(Владимир) - первое, что займет самое большое место (в экспозиции) для <...> посещения, для знакомства у зрителей, которые уже находятся в Москве или Санкт-Петербурге между матчами, они смогут проехать всегда до Владимира", - добавила Паршикова.
По словам замминистра, путешествие во Владимир позволит не только иностранцам, но, в первую очередь, россиянам лучше узнать свою страну и познакомиться с богатым культурно-историческим наследием Владимирской области.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.
Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся в пятницу во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого проходит тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.