Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧ

Спорт
20 мая, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

В матче заключительного тура команда из Дортмунда победила "Вердер" со счетом 4:3

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/DAVID HECKER (EMBARGO CONDITIONS - ATTENTION

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Вердером" со счетом 4:3 в матче заключительного тура чемпионата Германии по футболу сезона-2016/17.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Ройс (32-я, 75-я, с пенальти, минуты) и Пьер-Эмерик Обамейянг (42, 89, с пенальти). В другом матче "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Аугсбургом" (0:0). В турнирной таблице "Боруссия", набрав 64 очка, заняла третье место, дающее право сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. "Хоффенхайм" с 62 очка финишировал четвертым и примет участие в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее звание чемпиона Германии себе обеспечила "Бавария". В заключительном туре команда обыграла "Фрайбург" (4:1). "Лейпциг", ставший вторым, разошелся миром с "Айнтрахтом" (2:2).

Сразу несколько команд оспаривали места в Лиге Европы следующего сезона. В итоге участие во втором по значимости клубном турнире Европы обеспечили "Кельн", в матче 34-го тура обыгравший "Майнц" (2:0), и "Герта", потерпевшая крупное поражение от "Байера" (2:6). В других встречах менхенгладбахская "Боруссия" разошлась миром со ставшим последним "Дармштадтом" (2:2), "Шальке" сыграл вничью с вылетевшим "Ингольштадтом" (1:1).

"Гамбург" одержал победу над "Вольфсбургом" - 2:1. "Вольфсбург" сыграет в переходных матчах за право принять участие в первой бундеслиге в следующем сезоне с третьей командой второго дивизиона первенства страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
3
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
4
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
5
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
6
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец
7
Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира
Темы дня
Загрузка...
Реклама