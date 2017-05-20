Дортмундская "Боруссия" заняла третье место в чемпионате Германии и сыграет в группе ЛЧ

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Вердером" со счетом 4:3 в матче заключительного тура чемпионата Германии по футболу сезона-2016/17.
В составе победителей забитыми мячами отметились Марко Ройс (32-я, 75-я, с пенальти, минуты) и Пьер-Эмерик Обамейянг (42, 89, с пенальти). В другом матче "Хоффенхайм" сыграл вничью с "Аугсбургом" (0:0). В турнирной таблице "Боруссия", набрав 64 очка, заняла третье место, дающее право сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. "Хоффенхайм" с 62 очка финишировал четвертым и примет участие в квалификации Лиги чемпионов.
Ранее звание чемпиона Германии себе обеспечила "Бавария". В заключительном туре команда обыграла "Фрайбург" (4:1). "Лейпциг", ставший вторым, разошелся миром с "Айнтрахтом" (2:2).
Сразу несколько команд оспаривали места в Лиге Европы следующего сезона. В итоге участие во втором по значимости клубном турнире Европы обеспечили "Кельн", в матче 34-го тура обыгравший "Майнц" (2:0), и "Герта", потерпевшая крупное поражение от "Байера" (2:6). В других встречах менхенгладбахская "Боруссия" разошлась миром со ставшим последним "Дармштадтом" (2:2), "Шальке" сыграл вничью с вылетевшим "Ингольштадтом" (1:1).
"Гамбург" одержал победу над "Вольфсбургом" - 2:1. "Вольфсбург" сыграет в переходных матчах за право принять участие в первой бундеслиге в следующем сезоне с третьей командой второго дивизиона первенства страны.