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Жуков считает, что судейство в матче ЧМ по хоккею Россия - Канада было объективным

Спорт
20 мая, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

Сборная России проиграла команде Канады со счетом 2:4, ведя 2:0 после второго периода

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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Дмитрий Серебряков/ТАСС, архив

МИНСК, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Судейство в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады было объективным. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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Сборная России проиграла команде Канады со счетом 2:4. Встреча проходила в Кельне. Российские хоккеисты после второго периода вели в счете - 2:0.

"Бывает, жалко, конечно, ведь вели со счетом 2:0, - сказал Жуков. - Играли на победу, хорошо, уверенно, но, к сожалению, было много удалений. На судейство пенять не надо, был равный матч, но в третьем периоде подустали. Это спорт, в котором бывают и победы, и неудачи; надо играть за третье место на победу, а канадцы являются достойными соперники, что тут говорить".

Матч за третье место сборная России проведет 21 мая против проигравшего во встрече между командами Финляндии и Швеции. Игра начнется в 17:15 мск.

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