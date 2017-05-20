Жуков считает, что судейство в матче ЧМ по хоккею Россия - Канада было объективным

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МИНСК, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Судейство в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады было объективным. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Сборная России проиграла команде Канады со счетом 2:4. Встреча проходила в Кельне. Российские хоккеисты после второго периода вели в счете - 2:0.
"Бывает, жалко, конечно, ведь вели со счетом 2:0, - сказал Жуков. - Играли на победу, хорошо, уверенно, но, к сожалению, было много удалений. На судейство пенять не надо, был равный матч, но в третьем периоде подустали. Это спорт, в котором бывают и победы, и неудачи; надо играть за третье место на победу, а канадцы являются достойными соперники, что тут говорить".
Матч за третье место сборная России проведет 21 мая против проигравшего во встрече между командами Финляндии и Швеции. Игра начнется в 17:15 мск.