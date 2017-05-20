Российская пара выиграла чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу в Москве

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российская пара Ольга Сбитнева и Иван Юдин заняла первое место на чемпионате Европы по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования проходили в Москве на арене "Мегаспорт".
Второе место занял дуэт из Польши - Анна Миадзиелеч и Яцек Тарчило, третьей стала еще одна российская пара - Ксения Основина/Константин Чистиков.
В дисциплине "буги-вуги" победу одержал французский дуэт Софи Аллаф и Томас Аудон, вторыми стали их соотечественники Стаси Аурэль и Людовик Чантон, третьими - шведы Йоанна и Хенрик Стиллман.
Сбитнева и Юдин - самая титулованная российская пара, спортсмены являются пятикратными чемпионами мира и победителями других крупных турниров.
Акробатический рок-н-ролл является видом спорта, который сочетает в себе танцевальные элементы и акробатику. В соревнованиях в Москве приняли участие более 200 спортсменов из 13 стран Европы, а также пары из США и Ливана.