Бурдэ госпитализирован после аварии в квалификации гонки "Инди 500"

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ госпитализирован после аварии, в которую он попал в ходе квалификации знаменитой гонки чемпионата Indycar "Инди 500". Об этом сообщает агентство AP.
На одном из кругов болид французского пилота повело, он потерял управление и машина на полной скорости врезалась в стену, после чего перевернулась и загорелась. Стюарты извлекли Бурдэ из болида лишь через десять минут. Гонщика унесли на носилках и отправили в больницу для медобследования. Сообщается, что француз находился в сознании.
El accidente de Bourdais, las asistencias están atendiéndole en pista ahora mismo. Está consciente, esperemos que no sea nada #Indy500 pic.twitter.com/qVe5ljaB54— MrAlexF1 (@MrAlexF1) 20 мая 2017 г.
Бурдэ стал победителем первого этапа Indycar, который прошел в Сент-Питерсберге (штат Флорида). 38-летний француз известен выступлениями в "Формуле-1" за "Торо Россо".
Гонка "Инди 500" пройдет в Индианаполисе 28 мая.