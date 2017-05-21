Бурдэ госпитализирован после аварии в квалификации гонки "Инди 500"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ госпитализирован после аварии, в которую он попал в ходе квалификации знаменитой гонки чемпионата Indycar "Инди 500". Об этом сообщает агентство AP.

На одном из кругов болид французского пилота повело, он потерял управление и машина на полной скорости врезалась в стену, после чего перевернулась и загорелась. Стюарты извлекли Бурдэ из болида лишь через десять минут. Гонщика унесли на носилках и отправили в больницу для медобследования. Сообщается, что француз находился в сознании.

El accidente de Bourdais, las asistencias están atendiéndole en pista ahora mismo. Está consciente, esperemos que no sea nada #Indy500 pic.twitter.com/qVe5ljaB54 — MrAlexF1 (@MrAlexF1) 20 мая 2017 г.

Бурдэ стал победителем первого этапа Indycar, который прошел в Сент-Питерсберге (штат Флорида). 38-летний француз известен выступлениями в "Формуле-1" за "Торо Россо".

Гонка "Инди 500" пройдет в Индианаполисе 28 мая.