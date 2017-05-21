Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бурдэ госпитализирован после аварии в квалификации гонки "Инди 500"

Спорт
21 мая, 1:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Французский пилот на полной скорости врезался в стену, после чего его болид перевернулся и загорелся

Поделиться
Материал из 1 страницы
Авария Себестьена Бурдэ на "Инди 500"

Авария Себестьена Бурдэ на "Инди 500"

© AP Photo/Greg Huey

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ госпитализирован после аварии, в которую он попал в ходе квалификации знаменитой гонки чемпионата Indycar "Инди 500". Об этом сообщает агентство AP.

На одном из кругов болид французского пилота повело, он потерял управление и машина на полной скорости врезалась в стену, после чего перевернулась и загорелась. Стюарты извлекли Бурдэ из болида лишь через десять минут. Гонщика унесли на носилках и отправили в больницу для медобследования. Сообщается, что француз находился в сознании.

Бурдэ стал победителем первого этапа Indycar, который прошел в Сент-Питерсберге (штат Флорида). 38-летний француз известен выступлениями в "Формуле-1" за "Торо Россо".

Гонка "Инди 500" пройдет в Индианаполисе 28 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
11
Пирейское проклятие: ЦСКА проиграл "Олимпиакосу" в полуфинале Евролиги
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков
2
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год
3
Вице-президент Союза ММА России экстренно госпитализирован после конфликта с бойцом
4
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
5
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
6
В периоде от успеха: сборная России по хоккею проиграла канадцам в полуфинале ЧМ
7
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама