DM: "Челси" заинтересован в приобретении футболиста ЦСКА Головина

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин попал в сферу интересов лондонского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, "Челси" уже начал переговоры с ЦСКА по Головину. Сумма сделки может составить порядка £20 млн. В лондонском клубе расценивают трансфер 20-летнего российского полузащитника как инвестицию в будущее.
Головин вызван в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. В текущем сезоне чемпионата страны он провел 29 матчей, в которых забил три мяча.