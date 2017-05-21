DM: "Челси" заинтересован в приобретении футболиста ЦСКА Головина

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин попал в сферу интересов лондонского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, "Челси" уже начал переговоры с ЦСКА по Головину. Сумма сделки может составить порядка £20 млн. В лондонском клубе расценивают трансфер 20-летнего российского полузащитника как инвестицию в будущее.

Головин вызван в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций. В текущем сезоне чемпионата страны он провел 29 матчей, в которых забил три мяча.