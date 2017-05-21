Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с лентой

Миронов вошел в состав сборной России по хоккею на матч за бронзу ЧМ с финнамиСпорт 21 мая, 16:13
Россиянки завоевали шесть золотых медалей на ЧЕ по художественной гимнастикеСпорт 21 мая, 15:45
Reuters: за кибератаками по всему миру стоит спецподразделение разведки КНДРМеждународная панорама 21 мая, 15:40
Москалькова считает, что Соколовский осужден не за атеизм и не за ловлю покемонов в церквиОбщество 21 мая, 15:39
Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с лентойСпорт 21 мая, 15:36
Москалькова подписала обращение к Трампу о помиловании ЯрошенкоПолитика 21 мая, 15:30
Гимнастка Арина Аверина была уверена, что не допустит ошибок в финальных соревнованиях ЧЕСпорт 21 мая, 15:14
Селянне: финны в матче с россиянами должны показать лучший хоккей на ЧМСпорт 21 мая, 15:04
Гимнастка Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с булавамиСпорт 21 мая, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Спортсменка набрала в финале 17,625 балла.
Ранее Дина Аверина завоевала золото в командном первенстве, в упражнении с обручем и серебро в упражнении с булавами.
Второй стала Катрин Тасева из Болгарии (17,150). Тройку замкнула ее соотечественница Невьяна Владинова (16,975).
В финале упражнений с лентой выступали восемь сильнейших гимнасток по итогам квалификационных соревнований. Аверина вышла в финал с шестого места (16,650).