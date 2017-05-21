Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с лентой

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Спортсменка набрала в финале 17,625 балла.

Ранее Дина Аверина завоевала золото в командном первенстве, в упражнении с обручем и серебро в упражнении с булавами.

Второй стала Катрин Тасева из Болгарии (17,150). Тройку замкнула ее соотечественница Невьяна Владинова (16,975).

В финале упражнений с лентой выступали восемь сильнейших гимнасток по итогам квалификационных соревнований. Аверина вышла в финал с шестого места (16,650).