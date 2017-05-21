Более двадцати тысяч человек приняли участие в акции "ЗаБег" в Москве

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МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Более двадцати тысяч человек приняли участие в беге на полумарафонской дистанции акции "ЗаБег" в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.
"В забеге приняли участие более 20 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Бегунам предстояло преодолеть дистанцию в 21, 10 или 5 километров. Для детей организаторы подготовили трехкилометровую трассу, которую самые маленькие участники смогли пробежать вместе с родителями.
Победителем забега на 21 км стал Искандер Ядгаров из Москвы, показавший время 1 час четыре минуты и десять секунд. Вторым финишировал представитель Саратова Олег Григорьев (1:06.40), третьим стал еще один бегун из Москвы - Василий Пермитин (1:06.51).
Во время самого забега и после окончания соревнований участников ждали конкурсы, викторины и мастер-классы от ведущих специалистов в области кроссфита и экстремального спорта.
По итогам забегов среди десяти российских городов будет определен лучший по итогам трех критериев: среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками города; соотношения участников акции к общему населению города; средней скорости бега участников. Город, победивший в полумарафоне, завоюет титул беговой столицы России.