Лондонский "Арсенал" впервые с сезона-1997/98 не сыграет в Лиге чемпионов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Арсенал" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу и не сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.

В матче заключительного тура "Арсенал" одержал победу над "Эвертоном" со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Эктор Беллерин (8-я минута), Алексис Санчес (27) и Аарон Рэмзи (90), у проигравших отличился Ромелу Лукаку (58). На 14-й минуте с поля был удален защитник "канониров" Лоран Косельни.

В параллельной встрече главный конкурент "Арсенала" в борьбе за место в самом престижном клубном турнире Европы "Ливерпуль" разгромил "Мидлсбро" - 3:0. Таким образом, "Ливерпуль" с 76 очками занял в первенстве страны четвертое место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Арсенал", набрав 75 очков, стал пятым и примет участие в Лиге Европы. Команда из Лондона не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона-1997/98.

"Ливерпуль" в борьбе за третье место по итогам сезона не смог обойти в турнирной таблице "Манчестер Сити", который в последнем туре одержал крупную победу над "Уотфордом" - 5:0. Клуб из Манчестера набрал 78 очков. В других матчах "Челси", ранее обеспечивший себе чемпионство, обыграл "Сандерленд" - 5:1, а занявший второе место "Тоттенхэм" оказался сильнее "Халла" - 7:1, форвард "шпор" Гарри Кейн оформил хет-трик и с 29 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В результате у "Челси" в активе 93 очка, у "Тоттенхэма" - 86.

Команды, которые покинули премьер-лигу, также определились досрочно. Ими стали "Халл", "Мидлсбро" и "Сандерленд".