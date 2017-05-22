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Тренер "Фенербахче" Обрадович заявил, что завершит карьеру, когда утратит страсть к игре

Спорт
22 мая, 0:35 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Илья Андреев

"Фенербахче" в воскресенье в финале Евролиги победил греческий "Олимпиакос" со счетом 80:64, став первым в истории турецким клубом, выигравшим этот турнир

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Желько Обрадович

Желько Обрадович

© Егор Алеев/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Главный тренер турецкого "Фенербахче" Желько Обрадович завершит карьеру только тогда, когда утратит страсть к баскетболу, сейчас же он полон сил. Об этом Обрадович заявил на пресс-конференции.

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"Фенербахче" первым из турецких клубов выиграл баскетбольную Евролигу

"Фенербахче" в воскресенье в финале Евролиги победил греческий "Олимпиакос" со счетом 80:64, став первым в истории турецким клубом, выигравшим этот турнир.

"Когда я перестану чувствовать страсть к игре, я прекращу тренерскую карьеру и займусь чем-нибудь другим. Сейчас же я работаю каждый день с 9 утра до 10 вечера, меня все устраивает", - сказал Обрадович.

57-летний Обрадович обновил свой рекорд по тренерским победам в Евролиге, теперь у него их девять. В 1992 году он выигрывал Евролигу (до 2000 года турнир назывался Кубком европейских чемпионов) с югославским "Партизаном", в 1994 году с испанским "Ховентутом", в 1995 году с испанским "Реалом", в 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011 годах с греческим "Панатинаикосом". Таким образом, сербский специалист побеждал в Евролиге с пятью разными клубами, что также является рекордом.

"Мне приятно стать лучшим в Европе, но особенно я рад за "Фенербахче", который выиграл Евролигу впервые. Нужно отдать должное и "Олимпиакосу", он заслужил играть в финале, провел отличный сезон. Эта команда знает, как играть в баскетбол и одерживать большие победы, поэтому к финалу я готовился весь день и всю ночь", - сказал тренер.

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Следующий финал Евролиги пройдет в Белграде. "Я сделаю все, чтобы "Фенербахче" сыграл в нем. Тем более, что он пройдет на моей родине", - отметил Обрадович.

Все равно, кого обыгрывать в финале

Самым ценным игроком "Финала четырех" был признан американский центровой "Фенербахче" Экпе Удох. В поединке с "Олимпиакосом" он набрал 10 очков, сделал девять поборов и пять блок-шотов. "Мы провели замечательный сезон, эмоции зашкаливают. "Олимпиакос" - отличная команда, но мы были лучше", - отметил Удох.

"Да, в прошлом году мы проиграли ЦСКА, реванш у них взять не удалось, но мне без разницы, кого обыгрывать в финале. Даже если бы вместо "Олимпиакоса" была моя мама, я все равно был бы счастлив", - сказал с улыбкой американец.

"Я тренирую больше 25 лет и никогда не видел баскетболиста, который бы концентрировался на игре так же, как Экпе", - отметил, в свою очередь, Обрадович.

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