Фернандес и Дзагоев не поедут со сборной России в Австрию перед Кубком конфедераций

Николай Чудотворец. ДосьеБиографии и справки 22 мая, 14:52
МВД впервые возбудило уголовное дело в отношении авиадебошираПроисшествия 22 мая, 14:38
Telegraph: Ле Пен намерена отказаться от идеи FrexitМеждународная панорама 22 мая, 14:36
Российская премьера фильма "Нелюбовь" состоится 1 июняКультура 22 мая, 14:29
Корабли и авиация Северного флота провели учения в Баренцевом мореАрмия и ОПК 22 мая, 14:22
Мутко: молодежная политика является приоритетом государственной политики в РФСпорт 22 мая, 14:10
Гендиректор "Анжи": Григорян остается на посту главного тренера клубаСпорт 22 мая, 14:05
Дни Архангельской области открываются в Совете ФедерацииОбщество 22 мая, 14:02
ФК "Уфа" готов отпустить тренера Семака в "Зенит"Спорт 22 мая, 14:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА Марио Фернандес и Алан Дзагоев из-за травм не полетят с командой России на сбор в Австрию перед Кубком конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В воскресенье генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что 26-летний Фернандес получил перелом носа и не выступит на турнире. 26-летний Дзагоев, которого длительное время беспокоит повреждение задней поверхности бедра, должен был принять участие в матче заключительного (30-го) тура чемпионата России с махачкалинским "Анжи" в воскресенье (4:0), однако не сумел выйти на поле из-за рецидива травмы.
Всего в составе остались 28 футболистов. Окончательная заявка сборной на турнир должна быть оформлена не позднее 7 июня.
Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), может сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет с момента переезда в Россию. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее сообщил, что статус игрока будет определен 1 июня, он может автоматически получить право выступать за национальную команду страны.
Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России в группе А сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).