Фернандес и Дзагоев не поедут со сборной России в Австрию перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА Марио Фернандес и Алан Дзагоев из-за травм не полетят с командой России на сбор в Австрию перед Кубком конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В воскресенье генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что 26-летний Фернандес получил перелом носа и не выступит на турнире. 26-летний Дзагоев, которого длительное время беспокоит повреждение задней поверхности бедра, должен был принять участие в матче заключительного (30-го) тура чемпионата России с махачкалинским "Анжи" в воскресенье (4:0), однако не сумел выйти на поле из-за рецидива травмы.

Всего в составе остались 28 футболистов. Окончательная заявка сборной на турнир должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), может сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет с момента переезда в Россию. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ранее сообщил, что статус игрока будет определен 1 июня, он может автоматически получить право выступать за национальную команду страны.

Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России в группе А сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).