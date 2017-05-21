Бабаев: защитник ЦСКА Фернандес не примет участие в Кубке конфедераций из-за травмы

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес точно не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы. Об этом журналистам сообщил генеральный директор столичной команды Роман Бабаев.

Ранее Фернандес был включен в расширенный состав сборной России на турнир. В понедельник, 22 мая, будет объявлен состав команды из 23 игроков, которые отправятся на сбор в Австрию для подготовки к Кубку конфедераций - 2017 (пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи).

"Марио Фернандес точно не сыграет на Кубке конфедераций. Он играл на уколах последние игры и не сможет восстановиться. Дзагоев тоже травмирован, но пока непонятно, сыграет ли он на турнире", - сказал Бабаев.

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что Фернандес в воскресенье вечером вылетит в Бразилию, где ему 25 мая предстоит перенести операцию в связи с травмой носа.

Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у 26-летнего Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам ФИФА, сможет сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет с момента переезда в Россию.