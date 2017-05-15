Дзагоев, Дзюба и Фернандес вошли в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и игрок армейского клуба Марио Фернандес вошли в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года, всего в список были включены 30 игроков. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Беленов ("Уфа").

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Беленов ("Уфа"). Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар").

Виктор Васин (ЦСКА), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар"). Полузащитники: Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак"), Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Александр Головин (все - ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив").

Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак"), Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Александр Головин (все - ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"). Нападающие: Александр Бухаров ("Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар").

Проблемы Дзагоева и Дзюбы

26-летний Фернандес является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), сможет сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет после переезда в Россию. О переходе Фернандеса в ЦСКА было объявлено в мае 2012 года.

Дзагоев весной пропустил из-за травмы несколько матчей чемпионата России, а также был заменен уже в самом начале товарищеской встречи между сборными России и Бельгии, который состоялся 28 марта в Сочи. Дзюба из-за проблем с коленом пропустил два сбора национальной команды, а главный тренер "Зенита" Мирча Луческу недавно заявил, что форварду после сезона нужна пауза, чтобы не усугублять ситуацию. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в конце прошлой недели сообщил ТАСС, что Дзагоев должен успеть восстановиться к предстоящим матчам сборной, а состояние Дзюбы нормальное.

Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами. Что касается участия в этих матчах Фернандеса, то, по сведениям ТАСС, данный вопрос должен решиться в начале июня.

Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - с командой Португалии, 24 июня в Казани - с командой Мексики.