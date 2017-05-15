Дзагоев, Дзюба и Фернандес вошли в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

Команда Favorit Sailing Team успешно открыла парусный сезонНовости партнеров 15 мая, 13:19
Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефтиЭкономика и бизнес 15 мая, 13:10
Фильм Тодоровского "Большой" вошел в тройку лидеров прокатаКультура 15 мая, 12:58
Хоккеист Кузнецов тренируется в звене с Барабановым и Ткачевым накануне матча с латвийцамиСпорт 15 мая, 12:56
Пассажиропоток аэропортов Кубани в январе-апреле вырос на 17%, до 2,5 млн человекТранспорт 15 мая, 12:54
Путин: проект "Один пояс - один путь" вносит стабильность в мировую экономикуЭкономика и бизнес 15 мая, 12:47
Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из ТурцииМеждународная панорама 15 мая, 12:46
Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных державПолитика 15 мая, 12:45
Число новых случаев ВИЧ в России в 2016 году резко сократилосьОбщество 15 мая, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и игрок армейского клуба Марио Фернандес вошли в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года, всего в список были включены 30 игроков. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
26-летний Фернандес является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), сможет сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет после переезда в Россию. О переходе Фернандеса в ЦСКА было объявлено в мае 2012 года.
Дзагоев весной пропустил из-за травмы несколько матчей чемпионата России, а также был заменен уже в самом начале товарищеской встречи между сборными России и Бельгии, который состоялся 28 марта в Сочи. Дзюба из-за проблем с коленом пропустил два сбора национальной команды, а главный тренер "Зенита" Мирча Луческу недавно заявил, что форварду после сезона нужна пауза, чтобы не усугублять ситуацию. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в конце прошлой недели сообщил ТАСС, что Дзагоев должен успеть восстановиться к предстоящим матчам сборной, а состояние Дзюбы нормальное.
Сборная России 26 мая отправится на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт. Перед Кубком конфедераций команда проведет два товарищеских матча - 5 июня в Будапеште она сыграет с венграми, а 9 июня в Москве с чилийцами. Что касается участия в этих матчах Фернандеса, то, по сведениям ТАСС, данный вопрос должен решиться в начале июня.
Российская сборная выступит в группе А Кубка конфедераций. 17 июня в Санкт-Петербурге она встретится с командой Новой Зеландии, 21 июня в Москве - с командой Португалии, 24 июня в Казани - с командой Мексики.