Российская сторона 23 мая обсудит с главой ФИФА ситуацию с покупкой прав на показ ЧМ-2018

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во вторник прибудет в Россию и, помимо прочего, обсудит вопрос покупки прав на трансляцию Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил журналистам вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не согласились приобретать телеправа по цене, которую затребовала ФИФА. Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман в середине февраля заявил, что российскому телевидению и ФИФА необходимо договориться не позднее чем за месяц до старта Кубка конфедераций, первый матч которого состоится 17 июня. В конце марта в интервью ТАСС глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко сказал, что российские телеканалы предлагают ФИФА примерно 30 млн долларов и данная сумма "находится где- то на грани" окупаемости.

"Идут переговоры, нас в детали не посвящают. У ФИФА прямые контакты, мы недавно встречались с представителями канала. Ситуация сложная. Завтра вот президент ФИФА приедет в Россию", - сказал Мутко.

"Не только мы не можем договориться, еще Испания и Италия. Государство за это не отвечает, но, конечно, нас это тревожит", - добавил он.