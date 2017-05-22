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ПКР: заявления МПК местами носят субъективный и туманный характер

Спорт
22 мая, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Президент МПК Филип Крэйвен сообщил, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заявления представителей Международного паралимпийского комитета (МПК) о необходимости коренных изменений в культурном коде России и в российском менталитете носят весьма субъективный и туманный характер, а также делают разговор о реализации дорожной карты весьма затруднительным. Об этом говорится в заявлении Паралимпийского комитета России (ПКР), опубликованном на официальном сайте организации.

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В понедельник президент МПК Филип Крэйвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации.

"Наряду с практическими вопросами восстановления членства в МПК в ходе пресс-конференции прозвучали заявления о необходимости коренных изменений в культурном коде России и в российском менталитете. Эти высказывания носят весьма субъективный и туманный характер и делают разговор о реализации дорожной карты в терминах конкретных дат и конкретных мер весьма затруднительным", - говорится в заявлении.

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"В ходе пресс-конференции ее участники заявили, что, хотя рабочая группа и "воодушевлена прогрессом, достигнутым ПКР", остается ряд важных критериев по восстановлению, которые необходимо выполнить, - также говорится в заявлении. - Ряд таких вопросов выходят за рамки исключительной компетенции ПКР: восстановление статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу ВАДА; признания и существования, так называемой, системы поощрения допинга на государственном уровне; предоставление официального "конкретного и определенного ответа" на выводы, сделанные профессором Маклареном, включая выводы о наличии или отсутствии институциональной и широкомасштабной системы сокрытия допинга; допуск к спортсменам, проживающих в закрытых городах, и др".

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

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