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Мутко: необходимо решить проблему, когда спортсмен представляет более одного региона РФ

Спорт
23 мая, 18:24 UTC+3 КРАСНОДАР корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

Также Мутко отметил, что во время награждения спортсменов иногда доходит до того, что награды получают сразу три региона

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Систему, при которой спортсмен представляет два или более региона России, надо реформировать или упразднить. Такое мнение на заседании Совета при президенте по спорту в Краснодаре высказал вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

"Важный момент - сдерживают двойные, тройные зачеты. За какой регион они (спортсмены) будут выступать, кто больше платит? Нам придется параллельно принимать решения и закрывать этот параллельный зачет. А то какому региону мы будем очки ставить?", - сказал Мутко.

Также Мутко отметил, что во время награждения спортсменов иногда доходит до того, что награды получают сразу три региона.

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