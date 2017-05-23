Мутко: необходимо решить проблему, когда спортсмен представляет более одного региона РФ

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КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Систему, при которой спортсмен представляет два или более региона России, надо реформировать или упразднить. Такое мнение на заседании Совета при президенте по спорту в Краснодаре высказал вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
"Важный момент - сдерживают двойные, тройные зачеты. За какой регион они (спортсмены) будут выступать, кто больше платит? Нам придется параллельно принимать решения и закрывать этот параллельный зачет. А то какому региону мы будем очки ставить?", - сказал Мутко.
Также Мутко отметил, что во время награждения спортсменов иногда доходит до того, что награды получают сразу три региона.