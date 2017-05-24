Участники матча ФК "Сидней" и "Ливерпуль" почтили память жертв теракта в Манчестере

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СИДНЕЙ, 24 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. С хорового исполнения гимна футбольного клуба "Ливерпуль" и минуты молчания начался товарищеский матч между английской командой и клубом "Сидней", который проходит на Олимпийском стадионе Сиднея. Десятки тысяч болельщиков хором спели знаменитый ливерпульский гимн "Ты никогда не будешь один" - You’ll Never Walk Alone, после чего судья матча объявил минуту молчания в память о жертвах теракта на стадионе в Манчестере.
На табло стадиона крупными буквами загорелась надпись "Манчестер", а ниже - эмблемы двух играющих в среду клубов.
Матч проходит при повышенных мерах безопасности. Как ранее предупредил министр по делам полиции штата Новый Южный Уэльс Трой Грант, полиция будет проверять все сумки болельщиков.
22 мая в 22:35 по местному времени (в 00:35 мск во вторник) на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником, сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, 64 получили ранения, 20 человек находятся в критическом состоянии. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.