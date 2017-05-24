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Верховный суд Испании оставил в силе приговор Месси

Спорт
24 мая, 14:18 дата обновления: 24 мая, 14:47 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

При этом суд смягчил приговор отцу футболиста Хорхе Орасио Месси, сократив его срок до 15 месяцев

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/Juan Ignacio Roncoroni

МАДРИД, 24 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Верховный суд Испании оставил в силе приговор к 21 месяцу тюрьмы для футболиста испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении суда.

Отмечается, что для отца спортсмена Хорхе Орасио Месси срок был сокращен с 21 до 15 месяцев. В документе говорится, что судебный орган "подтвердил приговор к 21 месяцу тюрьмы и €2,1 млн штрафа игроку "Барселоны" Месси" по обвинению "в трех преступлениях против государственной казны".

Изначально вердикт 29-летнему футболисту и его отцу был вынесен судом Барселоны в июле прошлого года. Согласно испанским законам, обвиняемому могут позволить не отбывать тюремный срок в случае, если преступление совершено впервые, а приговор не превышает двух лет.

После решения барселонского суда адвокаты футболиста заявили, что обжалуют данное решение, поскольку у них "есть основания для защиты". Спортсмен и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в €4,1 млн. По данным прокурора, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах. На суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.

Месси - воспитанник футбольной академии "Барселоны", выступает в составе первой команды с 17 лет. В составе каталонского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира.

В составе сборной Аргентины нападающий завоевал серебро чемпионата мира в 2014 году и был признан лучшим игроком турнира. Форвард также является чемпионом Олимпийских игр - 2008, трехкратным серебряным призером Кубка Америки.

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