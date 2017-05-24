Мутко: Россия пойдет по пути введения качественного лимита на легионеров в спорте

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Качественный лимит на иностранцев в игровых видах спорта должен продвигаться в России. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Во вторник в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с предложением провести "стопроцентное импортозамещение" в российском футболе. По его мнению, в национальную сборную по футболу необходимо активнее привлекать игроков из регионов.

"Дальше, скорее всего, мы пойдем по пути ограничения по качеству приглашений иностранных игроков сюда в игровые виды спорта, чтобы это были игроки национальных сборных, чтобы было к кому стремиться молодежи", - заявил Мутко.

Вице-премьер обозначил направление в сторону защиты своего рынка, поддержки доморощенных спортсменов в игровых видах спорта. "Сейчас Минспорт ежегодно или на несколько сезонов устанавливает некоторые ограничения по привлечению иностранцев - так называемый лимит легионеров. Сейчас у каждого вида спорта свой лимит, в том числе в футболе", - сказал Мутко.

"Могу ясно сказать, что никаких ограничений (не будет), но тренд понятен - государство будет защищать. Какими методами? Даже в некоторых отраслях импортозамещение не всегда целесообразно", - добавил он.

"Страна будет защищать свой рынок"

Ранее Мутко допустил, что клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут поощряться за включение в заявку доморощенных игроков. "Конечно, надо поставить на поток нормальную подготовку спортсменов, и после этого мы первым шагом предпримем еще меры по защите доморощенных спортсменов. В первом дивизионе со следующего сезона будут обязательно пять человек до 23 лет в заявке", - сказал Мутко.

"И потихоньку по этой теме будем смотреть, - продолжил вице-премьер. - Это тренд государства, и страна будет защищать свой рынок, своих доморощенных игроков по всем игровым видам спорта".

В апреле Российский футбольный союз (РФС) утвердил "Стратегию развития российского футбола до 2030 года", в которой, в частности, говорится, что для оздоровления рынка труда профессиональных футболистов к 2030 году нужно ввести требование для клубов РФПЛ по обязательному включению в заявку четырех игроков из собственной академии и четырех игроков из национальной системы подготовки.