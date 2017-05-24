Монтаж блоков купола стадиона ЧМ-2018 в Саранске завершен

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Строители завершили монтаж всех блоков купола "Мордовия-Арены" в Саранске, на которой пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".

Купол состоит из 88 консолей. Их общий вес составляет шесть тысяч тонн.

Через месяц на стадионе начнутся работы по формированию футбольного поля.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018