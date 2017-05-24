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Запрет на посещение матчей Кубка конфедераций получили 54 человека

Спорт
24 мая, 15:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Как рассказали ТАСС в пресс-службе МВД РФ, в отношении этих лиц были вынесены судебные запреты на посещение футбольных матчей в период их проведения

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Досмотр болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург", который примет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Досмотр болельщиков на стадионе "Санкт-Петербург", который примет матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матчи Кубка конфедераций 2017 года по футболу запрещено посещать 54 болельщикам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Нами налажено взаимодействие с правоохранительными органами ряда зарубежных государств - участников Кубка конфедераций - 2017. В целях обмена информацией с зарубежными партнерами по вопросам предотвращения хулиганства на футбольных матчах в 2016 году на базе МВД России открыт Национальный футбольный информационный пункт (НФИП). Также необходимо отметить, что однозначно не смогут попасть на матчи Кубка конфедераций - 2017 лица, в отношении которых вынесены судебные запреты на посещение футбольных матчей в период их проведения. Сейчас судебные решения вынесены в отношении 54 лиц", - сказали в МВД.

"Кроме того, ведется постоянная профилактическая работа среди болельщиков. В результате комплексной реализации мер безопасности мы рассчитываем на успешное проведение матчей Кубка конфедераций и безопасное пребывание на территории Российской Федерации болельщиков иностранных команд", - добавили в пресс-службе.

Также в МВД отметили, что уровень безопасности может повыситься благодаря паспорту болельщика (Fan ID). "Считаем, что система Fan ID может повысить уровень безопасности с учетом опыта применения таких систем во время проведения Олимпиады 2014 года в Сочи", - сообщили в пресс-службе.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года.

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