Запрет на посещение матчей Кубка конфедераций получили 54 человека

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матчи Кубка конфедераций 2017 года по футболу запрещено посещать 54 болельщикам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"Нами налажено взаимодействие с правоохранительными органами ряда зарубежных государств - участников Кубка конфедераций - 2017. В целях обмена информацией с зарубежными партнерами по вопросам предотвращения хулиганства на футбольных матчах в 2016 году на базе МВД России открыт Национальный футбольный информационный пункт (НФИП). Также необходимо отметить, что однозначно не смогут попасть на матчи Кубка конфедераций - 2017 лица, в отношении которых вынесены судебные запреты на посещение футбольных матчей в период их проведения. Сейчас судебные решения вынесены в отношении 54 лиц", - сказали в МВД.

"Кроме того, ведется постоянная профилактическая работа среди болельщиков. В результате комплексной реализации мер безопасности мы рассчитываем на успешное проведение матчей Кубка конфедераций и безопасное пребывание на территории Российской Федерации болельщиков иностранных команд", - добавили в пресс-службе.

Также в МВД отметили, что уровень безопасности может повыситься благодаря паспорту болельщика (Fan ID). "Считаем, что система Fan ID может повысить уровень безопасности с учетом опыта применения таких систем во время проведения Олимпиады 2014 года в Сочи", - сообщили в пресс-службе.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года.