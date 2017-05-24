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Мозякин назван самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
24 мая, 20:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Форвард магнитогорского "Металлурга" второй раз подряд стал обладателем "Золотой клюшки"

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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17. Об этом стало известно на церемонии закрытия сезона.

Мозякин получил приз "Золотая клюшка", традиционно вручаемый лауреату в этой номинации. В регулярном чемпионате 36-летний форвард набрал 85 очков (48 шайб + 37 передач), став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В завершившемся сезоне Мозякин побил ряд рекордов по результативности. В частности, он стал первым отечественным хоккеистом, набравшим 1000-е очко в чемпионатах СССР/России, а также побил рекорд форварда ЦСКА Вениамина Александрова, опередив его по количеству шайб (53), заброшенных в течение сезона. Также Мозякин побил рекорды по количеству заброшенных шайб и набранных очков в одном сезоне в регулярном чемпионате.

Мозякин второй раз подряд стал обладателем "Золотой клюшки".

Обладателями приза "Лучшая тройка" стали форварды СКА Никита Гусев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов. Приз самому полезному игроку чемпионата по системе "плюс/минус" получил защитник СКА Антон Белов (показатель "+34" в 56 матчах).

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