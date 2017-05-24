Фетисов: изменение финансовой ситуации в "Металлурге" позволит ему вернуться в КХЛ

Жулиано и Джеко стали лучшими бомбардирами футбольной Лиги Европы сезона-2016/17Спорт 25 мая, 0:25
"Оренбург" и "Арсенал" сыграют в стыковых матчах за место в элите российского футболаСпорт 25 мая, 0:21
Белов: канадские хоккеисты часто симулировали в матче ЧМ с командой РоссииСпорт 25 мая, 0:14
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон в Монако продолжит погоню за ФеттелемСпорт 25 мая, 0:10
Фетисов: изменение финансовой ситуации в "Металлурге" позволит ему вернуться в КХЛСпорт 24 мая, 23:58
Восстановление хоккеиста СКА Белова от травмы ноги займет 4-6 недельСпорт 24 мая, 23:48
"Манчестер Юнайтед" выиграл футбольную Лигу ЕвропыСпорт 24 мая, 23:39
Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительстваМеждународная панорама 24 мая, 23:08
Олег Знарок признан лучшим тренером сезона в КХЛСпорт 24 мая, 21:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Изменение финансовой ситуации в новокузнецком "Металлурге" позволит ему вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении "Металлурга" из числа участников лиги.
"Обидно, жалко людей, которые уже привыкли ходить на хоккей в Новокузнецке. У них большое количество высококлассных хоккеистов, которые играют, радуют. Хочется им посочувствовать и пожелать, чтобы они не бросали команду, в какой бы лиге она не играла. Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду, поддерживать ее", - считает Фетисов.
"Если ситуация с финансированием изменится, то никто не будет против, чтобы команда вернулась в лигу", - добавил он.
В сезоне-2017/18 в лиге выступят 27 клубов, в сезоне-2018/19 - 24, три из них по итогам чемпионата будут переведены в Высшую хоккейную лигу или исключены. В сезонах-2019/20 и 2020/21 лигу по спортивно-финансовому результату будут покидать два худших клуба, а на их место придут два иностранных.
По словам Фетисова, сокращение количества клубов КХЛ поднимет уровень хоккея в лиге. "Принято решение, в стратегическом плане это (сокращение клубов) поднимет уровень хоккея", - считает он.