Фетисов: изменение финансовой ситуации в "Металлурге" позволит ему вернуться в КХЛ

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Изменение финансовой ситуации в новокузнецком "Металлурге" позволит ему вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении "Металлурга" из числа участников лиги.

"Обидно, жалко людей, которые уже привыкли ходить на хоккей в Новокузнецке. У них большое количество высококлассных хоккеистов, которые играют, радуют. Хочется им посочувствовать и пожелать, чтобы они не бросали команду, в какой бы лиге она не играла. Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду, поддерживать ее", - считает Фетисов.

"Если ситуация с финансированием изменится, то никто не будет против, чтобы команда вернулась в лигу", - добавил он.

В сезоне-2017/18 в лиге выступят 27 клубов, в сезоне-2018/19 - 24, три из них по итогам чемпионата будут переведены в Высшую хоккейную лигу или исключены. В сезонах-2019/20 и 2020/21 лигу по спортивно-финансовому результату будут покидать два худших клуба, а на их место придут два иностранных.

По словам Фетисова, сокращение количества клубов КХЛ поднимет уровень хоккея в лиге. "Принято решение, в стратегическом плане это (сокращение клубов) поднимет уровень хоккея", - считает он.