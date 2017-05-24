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Фетисов: изменение финансовой ситуации в "Металлурге" позволит ему вернуться в КХЛ

Спорт
24 мая, 23:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении новокузнецкого клуба из числа участников лиги

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Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Изменение финансовой ситуации в новокузнецком "Металлурге" позволит ему вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В среду совет директоров КХЛ принял решение об исключении "Металлурга" из числа участников лиги.

"Обидно, жалко людей, которые уже привыкли ходить на хоккей в Новокузнецке. У них большое количество высококлассных хоккеистов, которые играют, радуют. Хочется им посочувствовать и пожелать, чтобы они не бросали команду, в какой бы лиге она не играла. Если хоккей в Новокузнецке является любимой игрой, то люди будут ходить на свою команду, поддерживать ее", - считает Фетисов.

"Если ситуация с финансированием изменится, то никто не будет против, чтобы команда вернулась в лигу", - добавил он.

В сезоне-2017/18 в лиге выступят 27 клубов, в сезоне-2018/19 - 24, три из них по итогам чемпионата будут переведены в Высшую хоккейную лигу или исключены. В сезонах-2019/20 и 2020/21 лигу по спортивно-финансовому результату будут покидать два худших клуба, а на их место придут два иностранных.

По словам Фетисова, сокращение количества клубов КХЛ поднимет уровень хоккея в лиге. "Принято решение, в стратегическом плане это (сокращение клубов) поднимет уровень хоккея", - считает он.

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