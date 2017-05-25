МОК поддержал введение в России плана по борьбе с допингом

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МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает появление в России национального плана по борьбе с допингом. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.
Национальный план по борьбе с допингом был озвучен главой Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.
"Международный олимпийский комитет выступает за любые меры, которые поддерживают и защищают "чистых" спортсменов", - сказал собеседник агентства.
Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) под председательством Смирнова была образована в июле 2016 года. Инициатором решения о создании комиссии был президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) об итогах расследования обвинений в адрес России о допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи. Итогом работы комиссии стала разработка национального плана борьбы с допингом в российском спорте.