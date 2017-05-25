Болельщики нарушают — клуб платит: "Спартак" стал чемпионом России по штрафам

Болельщики "Спартака" после окончания матча чемпионата России по футболу между командами "Арсенал" (Тула) и "Спартак" (Москва), Тула, 21 мая © Артем Коротаев/ТАСС

Московский "Спартак" не только стал чемпионом России, но и значительно опередил всех по суммам штрафов, которые после каждого тура выписываются клубам за поведение болельщиков.

В "чемпионском" интервью ТАСС владельца московского "Спартака" Леонида Федуна негатива было совсем мало, но один момент все же проскочил. И касался он фанатов красно-белых, которые дорого обходятся клубу.

"Единственное, что хотелось бы попросить у болельщиков — наносить поменьше вреда клубу. Каждый год мы выплачиваем штрафов на 5-6 миллионов рублей — это большие деньги. Мы говорили с ними об этом, но они утверждают, что без этого не могут", — посетовал Федун.

В завершившемся сезоне болельщики "Спартака" вновь сделали клуб чемпионом по штрафам, причем с таким же серьезным отрывом от соперников, как и команда в итоговой таблице.

Фанаты даже вышли за обозначенные Федуном рамки — клубу пришлось раскошелиться почти на 7 млн рублей. Для сравнения — в прошлом сезоне "Спартак", будучи также самым штрафуемым клубом, заплатил в казну 6,5 млн.

При этом отдельной статьей расходов Федуна стало бурное празднование болельщиками долгожданного чемпионства. Три заключительных матча чемпионата, которые "Спартак" проводил в ранге победителя турнира, неизменно заканчивались забегами фанатов красно-белых по полю, разбором ворот на сувениры и масштабными файер-шоу. Все это обошлось клубу более чем в 2 млн рублей.

Самыми дисциплинированными оказались болельщики "Краснодара". За весь сезон клуб выплатил лишь один 100-тысячный штраф, да и тот за необеспечение безопасности на стадионе во время матча как раз со "Спартаком". Самый маленький штраф за сезон выплатила "Уфа" — 20 тыс. за бросание болельщиками на поле посторонних предметов во время матча с "Рубином".

Дорогой Каррера

Однако не только болельщики приносят финансовый урон клубам. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) традиционно рассматривает нарушения и со стороны тренеров.

Как правило, это выходы за пределы технической зоны, причем учитывается история провинности — штрафы начисляются в арифметической прогрессии.

Таблицу тренерских штрафов возглавил Массимо Каррера из "Спартака", признанный РФС лучшим тренером сезона. Почти половину от общего штрафа (100 тыс. рублей) итальянец заплатил за то, что после финального свистка матча с "Томью" покинул стадион, проигнорировав флеш-интервью и пресс-конференцию.

"Спартак" установил рекорд в Туле

Заключительная часть спартаковских празднований пришлась на выездной матч последнего тура с тульским "Арсеналом", на котором были установлены рекорды как для суммарного штрафа, так и для штрафа, выписанного одной команде. Использование пиротехники, сжигание атрибутики соперников, залезание на решетки, выбегание на поле — за все эти действия болельщиков "Спартак" заплатил 1 млн 50 тыс. рублей. В свою очередь, "Арсенал" был наказан на 350 тыс.

На фоне тульской вечеринки померкло даже главное дерби страны ЦСКА — "Спартак", сыгранное в конце апреля и ставшее первым на новой арене армейцев. Тогда клубы были оштрафованы на 1 млн 235 тыс.

Штрафы — на развитие детско-юношеского футбола

Суммарный штраф клубов за поведение болельщиков в завершившемся сезоне составил 18 млн 460 тыс. рублей. "Если три-четыре года назад их было по 60 миллионов рублей за сезон, то теперь гораздо меньше. Причем ранее размер штрафов был меньше, чем сейчас, тем не менее их общая сумма уменьшилась. Зрители стали лучше вести себя на стадионах", — подвел для ТАСС итог сезона председатель КДК Артур Григорьянц, добавив, что основной проблемой остается использование пиротехники.

"В этом году на матчах чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма — ни в РФПЛ, ни в низших лигах. Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления. Наш футбол прогрессирует, прогрессируют и болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира", — добавил Григорьянц.

В заключение Григорьянц рассказал о том, на что идут собранные суммы. "Штрафы, поступающие в РФС, в соответствии с регламентом направляются исключительно на мероприятия, имеющие целью развитие детско-юношеского футбола, организацию специальной подготовки контролеров-распорядителей, организацию мероприятий по работе с болельщиков", — отметил Григорьянц.

Олег Кошелев, Тимур Фехретдинов