Мячи российского производства будут использоваться на Кубке мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Участники Кубка мира по хоккею с мячом будут играть на турнире мячами российского производства. Такое решение было принято в четверг на исполкоме Международной федерации бенди (ФИБ) в Москве.

В случае удачной оценки мячей по итогам Кубка мира, они могут быть использованы и в других соревнованиях.

В настоящее время все международные соревнования, а также национальные первенства (в том числе, чемпионат России) по хоккею с мячом проводятся мячами шведского производства.

Кубок мира пройдет в шведском Сандвикене с 12 по 15 октября. В турнире планируется участие четырех российских клубов - хабаровского "СКА-Нефтяника", красноярского "Енисея", иркутского "Байкала-Энергии" и архангельского "Водника".